Felipão acredita em recuperação gremista contra Santos

Depois da derrota em casa por 2 a 0, na noite de quinta-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari disse acreditar na recuperação do Grêmio no jogo de volta contra o Santos, na próxima quarta, na Vila Belmiro, para conseguir a classificação na Copa do Brasil. Para ficar com a vaga, o time gaúcho precisará vencer por três gols de diferença.

"Nós temos condições de ganhar do Santos, porque já mostramos isso no jogo de hoje (quinta-feira)", avisou Felipão, após a derrota na Arena Grêmio. Segundo ele, o seu time falhou na hora de aproveitar as chances criadas e também teve desatenção na bola parada do adversário, o que acabou provocando o placar de 2 a 0 no primeiro jogo do duelo.

"Tivemos um primeiro tempo muito bom. Foi o primeiro tempo que melhor jogamos nos quatro, cinco jogos que estamos no Grêmio. Criamos quatro ou cinco oportunidades dentro do gol, que não conseguimos fazer o gol", avaliou Felipão. "Tivemos desatenção na bola parada, houve a falha de posicionamento e tomamos um gol. O time, então, deu uma desajeitada."

"No segundo tempo, tínhamos que fazer o gol, aceleramos em algumas oportunidades, mas não criamos como no primeiro tempo. E o Santos trabalhou direitinho. Com 2 a 0, ficou tranquilo, leva o jogo para sua casa com um resultado que é muito interessante", disse Felipão, descartando azar do Grêmio. "É questão de qualidade na hora do arremate e na hora da marcação."