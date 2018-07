Felipão adia retorno ao Brasil por causa de compromissos na Alemanha

SÃO PAULO - O comandante da seleção brasileira que se prepara para a Copa do Mundo, Luiz Felipe Scolari, deveria ter voltado na quinta-feira para o Brasil depois de ter visto de perto jogadores brasileiros em ação na Europa, mas adiou o retorno para domingo por causa de convites de última hora que recebeu na Alemanha.

O primeiro partiu do dono do Hoffenheim, Dietmar Hopp. Em companhia do seu auxiliar, Flávio Murtosa (o coordenador técnico Carlos Alberto Parreira, que esteve junto com ele nas observações pela Europa, já voltou para o Brasil), ele visitou as instalações e conversou com o treinador Markus Gisdol. Depois, deu uma palestra motivacional para executivos da empresa de software que pertence a Hopp. Em retribuição, Felipão lhe deu uma camisa da seleção de presente.

E nesta sexta-feira, convidado pelo presidente do Schalke 04, Clemens Tonnies, ele estará na tribuna do estádio de Gelsenkirchen para ver o jogo contra o Eintracht Frankfurt na abertura da 30.ª rodada do Campeonato Alemão.