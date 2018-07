Felipão adianta que poupará jogadores no clássico com Corinthians

SÃO PAULO - O clássico de domingo entre Corinthians e Palmeiras, os finalistas da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, deve ter a ausência de várias estrelas. Após o técnico Tite dizer que dará descanso para os jogadores do time alvinegro, Luiz Felipe Scolari avisou que também vai poupar atletas do Alviverde no jogo da 6.ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontecerá no Pacaembu.

Felipão quer esperar os exames que os jogadores do time irão realizar nesta sexta-feira para saber o número exato de poupados, mas já adiantou que pelo menos quatro titulares vão ficar de fora da próxima partida.

"Eu também anuncio que no mínimo quatro ou cinco jogadores já estão sem condição, como o Thiago Heleno e o (Marcos) Assunção. E ainda vou observar qual o índice de cansaço e a possibilidade de lesão nos jogadores após os exames pelos quais eles vão passar", explicou o treinador.

Com apenas dois pontos no Brasileiro, o Palmeiras tenta sua recuperação, mas, assim como o Corinthians, está bem claro que seu objetivo atual não é a competição. Mesmo assim, Felipão está contente com a melhora do time nos últimos jogos. "Já empatamos com o Vasco (1 a 1 no último domingo), que é um time muito bom. Alguma melhora vem acontecendo no nosso time e temos de parabenizar os jogadores."