Felipão admite erros e espera que emoção ajude Brasil Apesar de elogiar a atuação da seleção brasileira diante do Chile, o técnico Luiz Felipe Scolari reconheceu neste sábado, após a vitória por 3 a 2 nos pênaltis, que se seguiu ao empate por 1 a 1, que o seu time poderia ter tido sorte diferente em razão de alguns erros cometidos durante o duelo no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O que mais irritou o treinador foi o lance do gol chileno, marcado por Alexis Sanchez aos 32 minutos do primeiro tempo e iniciado em uma cobrança de lateral, em uma jogada em que o atacante Hulk falhou.