Felipão admite que Brasil está devendo uma boa atuação O técnico Luiz Felipe Scolari não teve como negar o óbvio: a seleção brasileira não agradou diante do Chile, no empate em 2 a 2 na noite desta quarta-feira, no Mineirão. Depois de cinco jogos comandando o Brasil e só uma vitória, sobre a frágil Bolívia, o treinador reconhece que a equipe está devendo.