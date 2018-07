Felipão afirma que 2ª divisão não impede convocação

RIO - Luiz Felipe Scolari já havia dito que para ser chamado por ele para a seleção brasileira o jogador "precisa estar jogando, não importa em que divisão". E nesta quarta-feira, o treinador comprovou isto. Entre os 22 convocados para os amistosos contra Austrália, no dia 7 de setembro, no Estádio Mané Garrincha, e Portugal, três dias depois, em Boston, nos Estados Unidos, estão dois atletas que atuam em equipes de segunda divisão atualmente.

Um deles é uma das novidades da lista: o zagueiro Henrique, que tem se destacado na Série B do Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras. O outro é o goleiro Julio Cesar, que, segundo o próprio Felipão, parece próximo de definir sua situação e ficar no Queens Park Rangers, clube que caiu para a segunda divisão inglesa na última temporada. O jogador chegou a ser liberado para negociar com outros times europeus, mas não deve sair.

"Isso é um recado que passo aos clubes, aos técnicos. Não observo só quem joga na primeira divisão. Se o atleta é bom pode estar em qualquer divisão que chamo para a seleção, não tem problema nenhum. O nível de uma Série B do Brasileiro, da segunda divisão da Inglaterra, é muito bom. Então o que tivermos de bom, não importa em que divisão, será convocado", declarou.

A indicação de Felipão de que os atletas deveriam estar atuando por seus clubes para serem convocados explica outra novidade em sua lista. O veterano lateral-direito Maicon, de 32 anos, reaparece na seleção pela primeira vez desde a Copa do Mundo de 2010. Na última temporada ele esteve no Manchester City, conviveu com lesões e com a concorrência no elenco e pouco atuou. Negociado com a Roma, onde deve ter mais chances, voltou a ganhar uma oportunidade com a camisa verde e amarela.

"É um jogador com quem já vinha conversando desde que voltei à seleção. Observava no City, onde tinha dificuldade para jogar, até por lesão. Agora está na Roma e tenho a informação de que está muito bem, que estão muito satisfeitos com ele lá. Tenho a oportunidade de observá-lo em dois jogos para ver se continuamos apostando nele. Também estamos buscando alguma experiência para a posição", explicou.

A outra novidade na lista do treinador é o meia Ramires, que teve um problema na convocação para amistosos em março, contra Itália e Rússia, quando estava machucado e atrasou sua apresentação. A situação criou um mal-estar com Felipão e fez com que o jogador chegasse a ser criticado pelo presidente da CBF, José Maria Marin. Passados quase cinco meses, no entanto, o treinador botou panos quentes na polêmica e defendeu a volta do atleta.

"Não é o Marin que convoca. Quando me chamou para ser técnico, ele me deu todas as condições para isso. O atleta teve uma dificuldade naquele momento, entendemos isso, conversamos minimamente, e agora terá a oportunidade de fazer parte do grupo de novo. Ele vai mostrar se merece continuar", disse. "A seleção está em primeiro lugar. A situação que envolveu ele já foi explicada de ambas as partes e ele vai ter a oportunidade de conviver conosco novamente."