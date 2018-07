Felipão anuncia lista de suplentes com Lucas, Miranda e Alan Kardec

RIO - Após divulgar a lista de 23 jogadores para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo na última quarta-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari completou nesta terça-feira a relação de 30 nomes que precisa ser enviada à Fifa com a inclusão de sete atletas que fazem parte de uma "lista de espera", que pode ser acionada caso ocorra algum corte.

Esta relação não possui grandes surpresas, com as escolhas da dupla de defensores do Atlético de Madrid - Filipe Luis e Miranda -, do meia Lucas e do atacante Alan Kardec, além do volante Lucas Leiva, do lateral-direito Rafinha e do goleiro Diego Cavalieri. Assim, a nova lista não conta com jogadores experientes, como o atacante Robinho e os meias Kaká e Ronaldinho Gaúcho, que lideraram a seleção brasileira em outros Mundiais e ficarão fora da Copa no País.

Felipão, então, optou por nomes menos rodados. Estão na relação Alan Kardec, recém-contratado pelo São Paulo, Lucas, do Paris Saint-Germain, Lucas Leiva, do Liverpool, Diego Cavalieri, do Fluminense, que disputou uma vaga na equipe com o atleticano Victor, o lateral-esquerdo Filipe Luis, do Atlético de Madrid, preterido na convocação da semana passada em função da escolha por Maxwell, além do zagueiro Miranda, também do Atlético de Madrid, que "perdeu" a vaga para Henrique, do Napoli, e do lateral-direito Rafinha, que disputava para ficar entre os 23 nomes iniciais com Maicon, da Roma.

Após a definição dos 23 convocados e da "lista de espera", o próximo passo da seleção brasileira será a apresentação dos jogadores no dia 26 de maio, quando começa a preparação da seleção na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Antes do Mundial, o Brasil ainda fará dois amistosos: enfrenta o Panamá, em 3 de junho, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, e a Sérvia, três dias depois, no Morumbi, em São Paulo.

Na Copa do Mundo, a caminhada em busca do hexacampeonato começa em 12 de junho, quando o Brasil faz a abertura da competição diante da Croácia, no Itaquerão, em São Paulo. Depois, será a vez de enfrentar o México, em 17 de junho, no Castelão, em Fortaleza. E, para encerrar a primeira fase, a seleção jogará contra Camarões, em 23 de junho, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília.

LISTA DE ESPERA

Diego Cavalieri (goleiro)

Rafinha (lateral-direito)

Filipe Luis (lateral-esquerdo)

Miranda (zagueiro)

Lucas Leiva (volante)

Lucas (atacante)

Alan Kardec (atacante)