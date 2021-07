Felipão aponta 'longo caminho pela frente' após primeira vitória com o Grêmio

Em sua segunda partida no comando do Grêmio desde a sua volta, o técnico Luiz Felipe Scolari conquistou na terça-feira a primeira vitória ao bater a LDU por 1 a 0, em Quito, no Equador, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. No entanto, apesar de toda a felicidade por ganhar, Felipão sabe que ainda tem um longo caminho pela frente.

Após um mês, ou nove partidas, o elenco do Grêmio pôde sentir novamente o gostinho da vitória e essa se tornou ainda mais especial. "Foi importante vencer, mas o mais importante é ter um grupo com uma mentalidade que supera algumas dificuldades que estamos passando e que são grandes no momento. É o que estamos tentando, foi muito bom o resultado, mas temos um longo caminho para conseguirmos alguma coisa", apontou Felipão.

O resultado de 1 a 0 deu ao Grêmio a vantagem no jogo da volta, que acontecerá na próxima terça-feira, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O clube gaúcho pode até empatar para conseguir a classificação às quartas de final.

Com as alterações ao longo da partida, o Grêmio ficou praticamente somente com os garotos da base em campo no segundo tempo. A presença de jogadores como o goleiro Gabriel Chapecó, o atacante Léo Pereira e o lateral-direito Vanderson foi destacada por Felipão.

"A tranquilidade dos jovens pode ser oportunizada pelos mais experientes e foi isso que aconteceu. Nós temos um grupo muito jovem e um pouco mais experiente. Essa mistura ajudou e vem ajudando nos dois jogos que assumi como treinador. E acredito que com esse ambiente e com esse trabalho, nós podemos conseguir resultados no futuro muito bons", analisou o treinador.

O desempenho em Quito foi um alívio, já que no Campeonato Brasileiro as coisas estão bem mais complicadas. No momento, o Grêmio é o lanterna da competição, com apenas três pontos e ainda sem vencer.

Buscando forças nessa vitória para voltar a ser o time que briga pelas primeiras posições, e não para não ser rebaixado, o Grêmio encara neste sábado o Fluminense, às 21 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 12.ª rodada.