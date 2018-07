Felipão aprova Grêmio, mas diz que gol foi por acaso

Luiz Felipe Scolari ficou satisfeito com o desempenho do Grêmio na vitória sobre o Flamengo por 1 a 0, na noite de sábado, mas reconheceu que o time gaúcho venceu com um gol por acaso. De acordo com o treinador, o time carioca também teve boas chances de sair com o triunfo do Maracanã.

"A vitória aconteceu em um lance fortuito", afirmou, em referência ao gol de Luan, aos 46 minutos do segundo tempo. "Podíamos ter levado um gol desta forma pela qualidade do jogador do Flamengo. Se terminasse 0 a 0 seria um resultado normal também", ponderou Felipão.

Mesmo assim, o Grêmio apresentou boa atuação, na avaliação do técnico. "O desempenho tático foi muito bom. Nos colocamos de tal forma que, possivelmente, o Flamengo tenha tido só três chances vivas de gol. Esse posicionamento foi importante e isto que eu valorizei mais."

Felipão até tentou fazer elogios individualmente, mas não deixou de citar o jovem volante Walace, de apenas 19 anos. "Se eu puder elogiar, vou elogiar o Wallace, um dos melhores jogadores em campo. Entrou num Gre-Nal e hoje, para 50 mil pessoas. Vai evoluindo. Nós estamos melhorando como equipe, mas ainda falta muito."

O triunfo fora de casa deixou o Grêmio na quinta colocação, apenas um ponto atrás do Corinthians, primeiro time dentro do G4 - o time paulista ainda enfrenta o Criciúma, neste domingo. Felipão, contudo, tenta frear a empolgação da torcida e avisa que, por enquanto, o título ainda não é meta. "Se continuarmos nesta forma, com respeito aos adversários, vamos continuar subindo. E subindo vamos brigar por uma posição no G4".