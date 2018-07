Felipão aproveita jogo-treino e faz visita ao Palmeiras

SÃO PAULO - O treinamento desta sexta-feira do Palmeiras contou com a presença ilustre do técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari. Ele ficou por cerca de 15 minutos no gramado da Academia, conversando com alguns funcionários do clube e com membros do Jeonbuk, time da Coreia do Sul.

Felipão aproveitou que a equipe sul-coreana iria fazer um jogo-treino contra o Palmeiras para visitar o presidente do Jeonbuk, Lee Chul Kun, com quem tem amizade. O dirigente visitou o treinador durante amistoso da seleção brasileira contra a Coreia do Sul, em outubro do ano passado, em Seul.

O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, também marcou presença na Academia de Futebol nesta sexta-feira. Ele foi ao gramado para fazer algumas fotos ao lado de Felipão, que tem um longo e vitorioso histórico como treinador palmeirense, e de membros da diretoria do Jeonbuk.

A atividade também contou com a presença de 50 sócios do Avanti, programa de sócio-torcedor do Palmeiras, que puderam acompanhar o jogo-treino que teve a participação dos jogadores reservas. Enquanto isso, os considerados titulares faziam outro trabalho no campo ao lado.