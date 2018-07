Felipão assume como técnico do Guangzhou Evergrande, da China

O ex-técnico da seleção brasileira Luiz Felipe Scolari foi recebido como novo treinador do atual campeão chinês, o Guangzhou Evergrande, para um contrato de dois anos e meio, afirmou a ASnews, citando a rede britânica BBC.

O técnico gaúcho, que liderou o time brasileiro na conquista do título mundial de 2002, disse ter conhecimento que a China não está economizando na melhoria do futebol do país e acrescentou que o Guangzhou é um dos clubes pioneiros nesse movimento, segundo a rede britânica BBC.

Scolari, que também estava à frente da seleção na semifinal da Copa do Mundo de 2014, quando o Brasil foi derrotado por 7 a 1 pela Alemanha, deixou o Grêmio em maio deste ano.