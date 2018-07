Felipão avisa que chamará mais um goleiro e dois atacantes

RIO - Logo depois de a CBF anunciar nesta terça-feira, no Rio, a maior parte dos convocados para o amistoso que a seleção brasileira fará contra a África do Sul, no próximo dia 5 de março, em Johannesburgo, o técnico Luiz Felipe Scolari avisou, em entrevista coletiva, que pretende chamar mais um goleiro e outros dois atacantes que jogam no Brasil para completar a lista de atletas que atuarão neste confronto no Soccer City.

Em uma lista inicial de 16 nomes, o comandante convocou nesta terça o goleiro Julio Cesar, que está acertando os últimos detalhes de sua transferência do Queens Park Rangers para o Toronto FC, além de Neymar (Barcelona), Bernard (Shakhtar Donetsk) e Hulk (Zenit) como jogadores de frente.

Felipão anunciará mais três ou no máximo quatro nomes para completar a lista de convocados para o duelo com os sul-africanos, mas preferiu fazer mistério ao ser questionado sobre quem seriam esses nomes. Um deles, porém, certamente será Fred, homem de confiança do treinador para o ataque.

"Vou chamar (ao todo) 19 ou 20, depende, mas aí chamar 20 seria por alguma razão que teria de chamar um jogador (com característica) diferente. Em princípio são dois atacantes e um goleiro, mas pode ser que tenha alguma novidade", disse o comandante, para depois deixar claro que pretende ter em sua seleção da Copa do Mundo pelo menos dois homens de referência. No caso, Fred e mais um.

"No geral gosto de um atacante com posicionamento de área, que seja participativo, seja bom na bola área e cumpra o papel tático para que um outro jogador tenha mais opções de gol", ressaltou, para depois enfatizar: "Eu pretendo levar dois homens de área porque uma característica diferente eu já tenho no grupo, que é o caso do Neymar, mas eu prefiro ter dois de área, dentro dos meus moldes, os normais dos times em que eu trabalho".

Felipão disse que deu uma "dica" sobre quem poderão ser os outros jogadores convocados que atuam no Brasil para o amistoso do próximo dia 5. No caso, ele deixou no ar a possibilidade de levar o goleiro Diego Cavalieri e Fred, ambos do Fluminense, mas também existe a chance de o comandante chamar o atacante Jô e o goleiro Victor, do Atlético-MG. Alan Kardec, em boa fase pelo Palmeiras, é outro atacante de referência que surge como opção para o comandante.

"Vou tentar levar um jogador de cada time do Brasil para evitar problemas. Se eu tive de levar mais de um jogador de uma equipe, vou ter de conversar com o técnico dessa equipe", lembrou, desafiando os jornalistas a fazerem as suas "apostas".