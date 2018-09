Felipão avisa que vai usar os reservas contra o Corinthians no domingo

Luiz Felipe Scolari revelou logo após a vitória sobre a Chapecoense, em Santa Catarina, que vai usar um time alternativo do Palmeiras diante do Corinthians, domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

O motivo é o excesso de jogos que a equipe palmeirense está sendo submetida por disputar simultaneamente Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores.

O treinador deixou claro que a disputa dos mata-matas é a prioridade no Palestra Itália. "Vamos brigar pelo Campeonato Brasileiro e queremos chegar lá na frente, mas a torcida sabe, os jogadores sabem e a diretoria também que vamos mudar o time quando tivermos jogos da Copa do Brasil e da Libertadores. Se tivéssemos 17 jogos para disputar seria diferente, mas é mata-mata."

Com isso, o treinador revelou que não colocará força máxima diante do rival no próximo fim de semana. "Podem estar certos de que vamos escalar times totalmente diferentes contra o Corinthians e contra Cruzeiro."

Felipão afirmou que confia em seus jogadores e que o nível da equipe permanece o mesmo, pois a qualidade técnica dos jogadores é muito parecida. "Tenho um grupo muito bom e posso mexer quatro, cinco, seis jogadores. Todos sabem a função tática que precisam realizar dentro de campo."