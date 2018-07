Felipão chega a 50 jogos no comando do Guangzhou, da China

Enquanto Mano Menezes e Luxemburgo tiveram dificuldades para se manter no futebol chinês e já voltaram para o Brasil, Luiz Felipe Scolari segue firme no comando do Guangzhou, que nesta sexta-feira faz clássico com o Juangsu Suning no estádio Tianhe, em duelo válido pela 14ª rodada da Liga Chinesa, com transmissão do Band Sports.

Nesta partida, o treinador brasileiro fará seu 50º jogo no comando da equipe, incluindo o amistoso com o Bayern Munich. Faz um ano que Felipão deixou o Brasil seduzido pelo dinheiro do Chinezão, sem saber ao certo o que encontraria no futebol de lá. Mas o treinador que comandou a seleção na Copa do Mundo de 2014 suportou as diferenças culturais e chega a uma marca importante. De acordo com a assessoria do treinador, ele estreou no Guangzhou em 20 de junho de 2015, ao bater o Shandong Luneng, por 2 a 1, do então técnico Cuca, que hoje está no Palmeiras.

Felipão soma 30 vitórias, 14 empates e cinco derrotas. Seu aproveitamento é de 71%, com três títulos conquistados. Foi campeão da Liga Chinesa de 2015, Liga dos Campeões da Ásia 2015 e da Supercopa da China 2016. Seu time lidera a Liga Chinesa, com 33 pontos.

RESUMO

31 jogos - Liga Chinesa

12 jogos - Liga dos Campeões da Ásia

3 jogos - Mundial de Clubes

1 jogo - Supercopa da China

1 jogo - Copa da China

1 amistoso