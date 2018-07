Felipão cobra 'passo à frente' após mau futebol na Suíça

"Temos que dar um passo mais à frente em relação ao dado na Suíça. Estamos em melhores condições do que naquele momento, vamos exigir mais já contra a Austrália. E depois temos Portugal, que é um jogo mais forte, mais difícil. Mas a Austrália é o importante em um primeiro momento e com ela que estamos preocupados", declarou nesta quarta-feira, após o anúncio dos 22 convocados para os jogos.

No amistoso contra a Austrália, a seleção brasileira terá pela frente uma das equipes que já garantiram vaga para a Copa do Mundo do ano que vem. Um bom teste para quem oscilou atuações boas, como as que garantiram o título da Copa das Confederações em junho, e ruins, como diante da Suíça. Para Felipão, a força coletiva dos australianos será o principal obstáculo.

"O que eu percebi da Austrália, com os jogos das Eliminatórias, é que tem muitos jogadores que atuam em clubes europeus. É uma seleção formada por jogadores de bom porte físico, de bastante potencial. Já está classificada para o Mundial. Não falamos de nomes de destaque individualmente, mas formam uma boa equipe", avaliou.

Diante de Portugal, no entanto, a situação é diferente. A seleção europeia conta com nomes de destaques, como Pepe, Nani e Cristiano Ronaldo, mas ainda enfrenta uma dura disputa com Rússia e Israel no Grupo F das Eliminatórias Europeias na busca por uma vaga na Copa do Mundo. O duelo será especial para Felipão, que treinou o time português entre 2002 e 2008 e guarda muito carinho pelo país.

"Vai ser um jogo diferente. Quando estávamos lá jogamos e ganhamos duas vezes do Brasil por Portugal. Mas agora precisamos ganhar deles. Quando enfrentávamos o Brasil era estranho, dava um nó na garganta. Agora é quase a mesma situação, mesmo não sendo português, pela amizade, o relacionamento espetacular junto à federação, ao povo português, mesmo tendo saído de lá em 2008. Então vai ser ótimo reencontrá-los", disse o treinador.