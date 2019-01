Felipão comanda primeiro treino técnico do Palmeiras na temporada

O técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, comandou neste domingo o primeiro treino técnico da temporada. Depois de dias de exames médicos e trabalhos físicos, pela primeira vez no ano os jogadores tiveram contato com a bola na Academia de Futebol e fizeram movimentações para praticar fundamentos como posse de bola, raciocínio rápido, marcação e posicionamento defensivo.

Felipão, junto com os auxiliares Paulo Turra e Carlos Pracidelli, dividiu o elenco em três grupos, os quais foram subdivididos em duas equipes. Os times tinham como objetivo furar o bloqueio defensivo para acertar os gols em tamanho reduzido com movimentação e troca rápida de passes. Os goleiros Weverton, Fernando Prass e Jailson fizeram um trabalho separado.

A atividade serviu para os reforços começarem a se entrosar com os novos companheiros." É bom que já temos uma identidade e esse trabalho foi bastante interessante, principalmente para os jogadores que estão chegando", disse Turra em entrevista à TV Palmeiras. "Nossa equipe é agressiva, joga na vertical e em busca do gol. Então, o objetivo do trabalho foi fazer com que os atletas que estão chegando e os que já estavam aqui tenham o mesmo pensamento", explicou Pracidelli.

O Palmeiras inicia nesta segunda-feira o regime de concentração. Os atletas passarão a noite na Academia de Futebol para aprimorar a parte física e a preparação rumo à estreia no Campeonato Paulista, marcada para o dia 20, contra o Red Bull, em Campinas.