Felipão completa a lista de convocados da seleção brasileira

SÃO PAULO - Luiz Felipe Scolari vai completar nesta segunda-feira a lista de convocados para o amistoso contra a África do Sul, na semana que vem, em Johannesburgo. Há duas semanas, o treinador chamou 16 jogadores que atuam no exterior – agora, ele convocará três atletas de clubes brasileiros.

Dois atacantes e um goleiro serão chamados por Felipão. E já se sabe que Fred será um dos atacantes. O técnico esperou duas semanas para completar a convocação, entre outros motivos, para que o jogador do Fluminense adquirisse ritmo de jogo. Embora tenha se saído mal contra o Botafogo neste domingo – ele até desperdiçou um pênalti –, Fred é o centroavante preferido de Felipão e só precisa estar jogando para ser chamado.

Quanto ao outro atacante, há muitas dúvidas. Pela lógica, Jô é o principal favorito, já que é o reserva de Fred na seleção desde a Copa das Confederações, mas há outras opções. Alan Kardec, do Palmeiras, tem sido apontado como um dos candidatos à vaga e jogadores como Leandro Damião, do Santos, e Diego Tardelli, companheiro de Jô no Atlético-MG, também alimentam esperanças.

O nome do segundo goleiro para o amistoso contra a África do Sul (Julio Cesar já foi convocado) provavelmente será um destes três: Jefferson, do Botafogo, Victor, do Atlético-MG, e Diego Cavalieri, do Fluminense.