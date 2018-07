Felipão condena ação de vândalos e espera por punições

FORTALEZA - O treinador da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, condenou a ação dos torcedores do Vasco da Gama e do Atlético-PR na Arena Joinville, durante a última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no domingo. "Foi uma ação de vândalos que merece toda punição que o Estatuto do Torcedor exige", disse Felipão, antes de receber o título de cidadania fortalezense, na noite desta segunda-feira, na festa das Personalidades Esportivas.

Para Felipão, os torcedores envolvidos no incidente não podem mais frequentar estádios. "Eles não podem nem serem considerados torcedores. São anti-torcedores. Foi lamentável este fato. Foi uma tragédia que não pode se repetir", destacou.

O treinador do Brasil disse, porém, que "o caso não vai interferir na realização da Copa do Mundo 2014 no Brasil. Foi um fato isolado que não mancha a Copa que vamos realizar", afirmou.

Felipão também não quis entrar em detalhes sobre a seleção que convocará para a Copa ao ser questionado sobre o assunto. Afirmou apenas que tem um grupo de 36 jogadores para escolher 23 nomes e que isso vai depender muito do desempenho dos atletas que ele já convocou anteriormente nas vésperas do Mundial.

Já ao ser questionado se a queda do Fluminense para a Série B do Brasileiro poderá atrapalhar a continuidade do goleiro Diego Cavalieri na seleção e sua possível convocação para o Mundial, Felipão descartou esta possibilidade. "Até a Copa ele terá se recuperado", brincou.

Scolari comentou que os adversários do Brasil na fase de grupo são "parada dura". "Mas não escolhemos adversários. O único que não queria pegar caso a gente passe para a segunda fase e, isso acredito que vai acontecer, é a seleção chinela. Eles são chatos. Prefiro cruzar com a Espanha ou com a Holanda, do que o Chile na fase seguinte, mas primeiro temos que estrear bem contra a Croácia, depois fazer uma partida contra o México e encerrar com a classificação contra o Camarões", analisou.

Ao lado de Flávio Teixeira, o Murtosa, Felipão está em Fortaleza desde domingo, quando curtiu a Praia do Futuro, onde foi bastante assediado por fãs, dando autógrafos e posando para fotos. Ele estica a estada em Fortaleza até quarta-feira.