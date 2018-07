Felipão confirma folga e seleção volta a treinar na 2ª A seleção brasileira terá o domingo de descanso após a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo, assegurada com a vitória por 3 a 2 sobre o Chile na disputa de pênaltis, depois de empate por 1 a 1, no estádio do Mineirão. A confirmação da folga foi dada pelo técnico Luiz Felipe Scolari, neste sábado, em Belo Horizonte.