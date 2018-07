Felipão confirma Palmeiras somente com reservas diante do Atlético-MG

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari confirmou nesta sexta-feira que mandará a campo no domingo, diante do Atlético Mineiro, um time completamente formado por reservas. Os titulares serão poupados visando o segundo jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, na quarta-feira.

O Palmeiras entrará em campo escalado com Bruno; Vitor, Leandro Amaro, Fabrício e Luís Felipe; Pierre, Rivaldo, Bruno Oliveira (jovem aposta do clube contratado junto ao XV de Piracicaba) e Patrik; Ewerthon e Dinei. O lateral-direito Luís Felipe será improvisado no lado esquerdo.

O time será liderado pelo experiente Pierre, que jogará no meio-campo. Rivaldo, preterido por Felipão nos últimos jogos, jogará ao lado de Pierre. O zagueiro Fabrício, um dos jogadores de confiança do treinador, reforçará a defesa.

"Vou encarar esse jogo com muito profissionalismo. Jogador que se conforma com pouco não vai para a frente", avisou Fabrício, cujo contrato acaba no final deste ano. Ele ainda não iniciou a negociação para renovar o vínculo. "Ainda não me foi passado nada, mas isso fica um pouco mais para a frente. Agora tenho é de jogar", afirmou.