Felipão convoca apenas três titulares para jogo contra o Atlético-GO

SÃO PAULO - Concentrado na disputa da Copa Sul-Americana, o técnico Luiz Felipe Scolari relacionou apenas três titulares para o jogo deste domingo, contra o Atlético-GO, no Serra Dourada. Somente o zagueiro Danilo, o lateral e volante Márcio Araújo e o meia Tinga viajarão com o restante da delegação para Goiânia.

A novidade do time será o jovem Jean, de apenas 18 anos. O meia canhoto, do time júnior, foi relacionado pela primeira vez para atuar pelo profissional - ficará no banco de reservas.

Assim como aconteceu na partida contra o Guarani, o goleiro Deola dará lugar a Bruno. O reserva será Raphael Alemão. Mesmo de volta aos treinos, Marcos seguirá fora da equipe. O ataque deve ser formado por Ewerthon e Dinei, com Fabrício e Leandro Amaro como dupla de zaga. Tinga será um dos poucos titulares a defender a equipe em Goiânia.