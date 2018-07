Felipão convoca Dedé, Lucas Leiva e Victor para seleção

Assim como realizou nas convocações anteriores, Felipão manteve a base da conquista do título da Copa das Confederações em junho, mas também voltou a aproveitar a oportunidade para realizar alguns testes na equipe visando a definição do grupo que vai defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014.

Para estas partidas, Felipão não poderá contar com três jogadores considerados titulares absolutos: o goleiro Julio Cesar, o zagueiro Thiago Silva e o atacante Fred, todos lesionados. Assim, essas ausências permitiram a Felipão apostar em caras novas.

Para o gol, posição em que chamou três jogadores, Felipão voltou a lembrar Jefferson, mas dessa vez também apostou em Victor, campeão da Libertadores pelo Atlético-MG, que foi convocado pela primeira vez pelo treinador, e também em Diego Cavalieri, do Fluminense, que havia sido levado para a Copa das Confederações.

Felipão também chamou o zagueiro Dedé, do Cruzeiro, aproveitando a ausência do titular Thiago Silva. E o treinador também apostou mais uma vez em Alexandre Pato, repetindo o que havia feito nos amistosos contra Austrália e Portugal, quando Fred precisou ser cortado e o jogador corintiano foi chamado. Outra novidade da lista é o volante Lucas Leiva, do Liverpool. E para chamá-lo, Felipão deixou de fora Fernando, do Shakhtar Donetsk.

Como já era esperado, a lista de convocados da seleção brasileira teve as voltas do lateral-direito Daniel Alves e do atacante Hulk, cortados dos amistosos de setembro contra Austrália e Portugal por estarem contundidos. Agora, ambos estão jogando regularmente por Barcelona e Zenit, os seus respectivos times, e aptos a defender novamente o Brasil.

Felipão, como havia adiantado, decidiu tentar chamar apenas um jogador por clube do País, envolvidos no Campeonato Brasileiro e alguns deles também na Copa do Brasil. Mas houve uma exceção: o Atlético Mineiro, que teve convocados o goleiro Victor e o atacante Jô, sob a anuência de Cuca, técnico do time.

Campeã da Copa das Confederações em junho, a seleção brasileira perdeu o seu primeiro amistoso após o título, para a Suíça (1 a 0). Depois, porém, conquistou vitórias sobre Austrália (6 a 0) e Portugal (3 a 1). Em outubro, com esses dois compromissos na Ásia, dará sequência ao trabalho de preparação para a Copa do Mundo de 2014. A seleção brasileira ainda entrará em campo mais duas vezes neste ano, em novembro, mas os adversários ainda não foram anunciados.

Confira a lista de convocados para os amistosos contra Coreia do Sul e Zâmbia:

Goleiros - Diego Cavalieri (Fluminense), Victor (Atlético-MG) e Jefferson (Botafogo).

Zagueiros - Dedé (Cruzeiro), David Luiz (Chelsea), Dante (Bayern de Munique) e Henrique (Palmeiras).

Laterais - Daniel Alves (Barcelona), Maicon (Roma), Marcelo (Real Madrid) e Maxwell (Paris Saint-Germain).

Meio-campistas - Lucas Leiva (Liverpool), Hernanes (Lazio), Luiz Gustavo (Wolfsburg), Paulinho (Tottenham), Ramires (Chelsea) e Oscar (Chelsea).

Atacantes - Jô (Atlético-MG), Lucas (Paris Saint-Germain), Hulk (Zenit), Bernard (Shakhtar Donetsk), Alexandre Pato (Corinthians) e Neymar (Barcelona).