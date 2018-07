Felipão convoca Maicon, Henrique e Ramires para amistosos em setembro

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari anunciou no início da tarde desta quarta-feira os convocados para a seleção brasileira que enfrenta Austrália e Portugal, em amistosos que acontecerão nos dias 7 e 10 de setembro. As novidades da lista são o zagueiro Henrique, do Palmeiras, o lateral Maicon, da Roma, e o volante Ramires, do Chelsea.

Henrique e Maicon foram chamados pela primeira vez por Felipão, enquanto o meio-campista da equipe inglesa retorna à seleção depois de ter sido descartado da disputa da Copa das Confederações e ficado fora também da lista de convocados para o amistoso contra a Suíça, realizado na semana passada, na Basileia.

Os goleiros Julio Cesar, do Queen Park Rangers, e Jefferson, do Botafogo, voltaram a ser convocados, enquanto Thiago Silva (Paris Saint-Germain), David Luiz (Chelsea) e Dante (Bayern de Munique) foram novamente chamados para a zaga que agora teve Henrique, vivendo bom momento no Palmeiras, como novidade.

Já Maicon, recém-contratado pela Roma e titular da lateral direita do Brasil na Copa do Mundo de 2010, volta a ter uma chance na seleção depois de ter perdido espaço na equipe nacional. Ele chegou a ter uma sequência sob o comando de Mano Menezes e disputou a Copa América de 2011, mas depois passou a ser descartado pelo antecessor de Felipão no cargo.

Em relação aos convocados para o amistoso contra a Suíça, o único que perdeu lugar entre os 20 chamados para aquele duelo foi o lateral Jean, do Fluminense. No mais, todos os outros 19 convocados para o confronto na Basileia figuram nesta lista formulada para os duelos diante de australianos e portugueses.

O jogo contra a Austrália será disputado no Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha. Será o segundo jogo do Brasil desde a conquista da Copa das Confederações, em junho - no primeiro, disputado na semana passada, a seleção perdeu para a Suíça em Basel, em gol contra marcado por Daniel Alves. Já o amistoso contra Portugal acontecerá três dias depois, em Boston, no Estados Unidos.

CONVOCADOS

GOLEIROS - Julio Cesar (Queen Park Rangers) e Jefferson (Botafogo)

LATERAIS - Daniel Alves (Barcelona), Maicon (Roma), Maxwell (PSG) e Marcelo (Real Madrid)

ZAGUEIROS - Thiago Silva (PSG), David Luiz (Chelsea), Dante (Bayern de Munique) e Henrique (Palmeiras)

VOLANTES - Fernando (Shakhtar Donetsk), Hernane (Lazio), Luiz Gustavo (Wolfsburg), Paulinho (Tottenham) e Ramires (Chelsea)

MEIAS - Oscar (Chelsea), Lucas (PSG) e Bernard (Shakthar Donestk)

ATACANTES - Jô (Atlético-MG), Hulk (Zenit), Fred (Fluminense) e Neymar (Barcelona)