Felipão convoca nesta terça somente jogadores que atuam no exterior

RIO - A um dia da convocação para o amistoso contra a África do Sul, que vai acontecer em Johanesburgo, no dia 5 de março, o técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, anunciou que inicialmente só vai convocar jogadores que atuam fora do Brasil. A decisão foi tomada após reunião nesta segunda-feira com o seu auxiliar, Murtosa, e com o coordenador-técnico Carlos Alberto Parreira.

Isso não quer dizer que Felipão não levará para essa partida jogadores dos times brasileiros. A CBF informou por meio do seu site que os brasileiros que atuam no País serão chamados mais para frente, em outra data, já que a Fifa permite isso. A medida será diferente das outras convocações, quando todos os atletas eram anunciados de uma só vez, por decisão do próprio treinador. A partida contra a África do Sul será o último teste da seleção antes da divulgação da lista dos jogadores que vão defender o Brasil na Copa do Mundo.

De acordo com Felipão, a medida desta segunda-feira foi tomada por causa do pouco tempo que ele teve para analisar o atletas que jogam no País. "Após observarmos algumas situações, achamos que seria melhor convocar apenas jogadores que atuam fora do Brasil neste momento. Os que jogam no Brasil, como estamos em início de temporada, ainda não atingiram o ápice da forma física. Por isso, vamos esperar um pouco para completar a lista", explicou o treinador.

Uma das principais dúvidas de Felipão, certamente, é a convocação de Leandro Damião, agora defendendo o Santos. Como Fred, machucado, não será chamado para este jogo como já adiantou Parreira, Damião briga por uma vaga. O Santos joga nesta terça-feira contra o Comercial pelo Paulistão. O camisa 9 está confirmado. O atacante, que fazia parte da lista de Felipão para a Copa das Confederações, se machucou antes do amistoso com a França em Porto Alegre. Damião foi cortado e deu lugar para Jô, do Atlético-MG.