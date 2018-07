Felipão convoca Ronaldinho para amistoso contra Inglaterra

O goleiro Júlio César é outro veterano que está de volta à seleção.

Felipão também fez algumas mudanças na defesa em relação ao time que vinha atuando com Mano Menezes. Foram convocados os zagueiros Dante, do Bayern de Munique, e Miranda, do Atlético de Madri.

O amistoso diante dos ingleses será o primeiro do Brasil em 2013 e acontecerá no Estádio Wembley, às 19h30 (17h30 de Brasília).

Em março, a seleção enfrentará Itália e Rússia como preparação para a Copa das Confederações, que será disputada em junho no Brasil.

Felipão, campeão mundial em 2002, voltou à seleção brasileira no fim de novembro após a demissão de Mano Menezes.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Júlio César (Queen's Park Rangers) e Diego Alves (Valencia)

Laterais: Daniel Alves (Barcelona), Adriano (Barcelona) e Filipe Luis (Atlético de Madri)

Zagueiros: David Luiz (Chelsea), Leandro Castán (Roma), Dante (Bayern de Munique) e Miranda (Atlético de Madri)

Meias: Arouca (Santos), Hernanes (Lazio), Oscar (Chelsea) Paulinho (Corinthians), Ramires (Chelsea), Lucas (Paris St Germain) e Ronaldinho Gaúcho (Atlético-MG)

Atacantes: Fred (Fluminense), Hulk (Zenit), Luis Fabiano (São Paulo) e Neymar (Santos).

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)