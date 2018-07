Felipão convoca seleção e deve fazer testes

RIO - O técnico Luiz Felipe Scolari faz no início da tarde desta terça-feira sua primeira convocação da seleção brasileira desde o título da Copa das Confederações. No dia 14 de agosto, a equipe tem amistoso marcado contra a Suíça, em Basel, e Felipão pretende chamar entre 18 e 19 jogadores. Sua intenção é ter como base o grupo campeão do torneio-teste para a Copa do Mundo, mas vai aproveitar também para observar alguns jogadores com os quais ainda não trabalhou.

Ao contrário de ocasiões anteriores, a divulgação da lista não terá nenhuma pompa. Às 12h30, será colocada no site da CBF. A apresentação dos jogadores deverá ocorrer no dia 12 de agosto, ou seja, dois antes da partida. Felipão considera o jogo com os suíços o início da reta final na caminhada para a Copa do Mundo no próximo ano. No entanto, como alguns jogadores campeões da Copa das Confederações, especificamente os que trabalham em clubes do futebol europeu, retomaram há pouco tempo suas atividades – estão atualmente em pré-temporada –, pode ser que acabem "poupados" pelo treinador.

Mesmo porque Felipão tem na partida a ser realizada em Basel boa oportunidade para observar alguns atletas que estão jogando em países do Leste Europeu. Ele tem essa intenção desde o primeiro semestre, mas por causa do calendário – depois do mês de março, a seleção realizou apenas dois amistosos antes da Copa das Confederações, contra Bolívia e Chile e neles só pôde contar com atletas do futebol interno.

Por isso, é provável que apareçam na lista jogadores como o lateral-direito Mário Fernandes, ex-Grêmio e atualmente no CSKA Moscou da Rússia, e o volante Rômulo, que também está em Moscou, jogando pelo Spartak. Outro jogador que está no futebol russo e que pode ser convocado por Felipão é o ex-corintiano Willian. O meia foi contratado recentemente pelo Anzhi.

O treinador e sua comissão técnica olham ainda para o volante Sandro. Atualmente no Tottenham, o jogador não foi testado ainda porque passou o primeiro semestre recuperando-se de contusão no joelho.