Felipão convoca seleção no dia 26 para jogos na Ásia

RIO - A CBF comunicou nesta terça-feira que o técnico Luiz Felipe Scolari vai convocar no dia 26 de setembro, às 12 horas, a seleção brasileira para seus dois próximos compromissos, os amistosos com Coreia do Sul e Zâmbia, ambos em outubro. A lista será divulgada em um hotel do Rio.

Os dois jogos serão disputados no continente asiático, nas datas reservadas pela Fifa para compromissos das seleções no mês de outubro. O jogo com a Coreia do Sul está marcado para o dia 12, em Seul. Já o duelo entre Brasil e Zâmbia será disputado em 15 de outubro, no Estádio Ninho de Pássaro, em Pequim, na China.

Campeã da Copa das Confederações em junho, a seleção brasileira vem utilizando os amistosos posteriores como forma de preparação para a Copa do Mundo de 2014. Assim, Felipão vem mantendo a base da campanha vitoriosa, mas também tem realizado testes. No primeiro amistoso após o torneio, a derrota para a Suíça por 1 a 0, em agosto, ele chamou o lateral-esquerdo Maxwell.

Depois, para os jogos com Austrália e Portugal, vencidos por 6 a 0 e 3 a 1, respectivamente, neste mês, as novidades foram Maicon, Ramires e Henrique, além de Alexandre Pato e Marcos Rocha, convocados posteriormente, em razão da lesão de outros jogadores.

Assim, a expectativa é para que Felipão mantenha a base campeã da Copa das Confederações para os jogos com Coreia do Sul e Zâmbia, mas também aproveite os compromissos no continente asiático para realizar testes, com a intenção de ficar mais próximo de fechar o grupo da seleção brasileira para a Copa do Mundo - após o jogo com Portugal, ele disse que já tinha "17 ou 18 nomes definidos".