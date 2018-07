Felipão convoca torcida para ajudar na Sul-Americana

Na quarta-feira, o Palmeiras terá um duelo decisivo pela Copa Sul-Americana, ao enfrentar o Universitário Sucre, na Arena Barueri. Reforçando que o torneio continental é a prioridade palmeirense neste segundo semestre, o técnico Luiz Felipe Scolari já tratou de pedir o apoio da torcida no jogo de volta das oitavas de final da competição continental.

"É importante que a torcida compareça e nos ajude. Em determinado momento, precisaremos fazer uma escolha de prioridades, e o torcedor tem importância nessa caminhada do time. Vamos procurar fazer o nosso melhor na quarta, mas não se esqueçam que o time deles é bom", declarou Felipão.

O Palmeiras precisa apenas de um empate para avançar à próxima fase, já que venceu a primeira partida, em Sucre, por 1 a 0. Caso conquiste o título da Copa Sul-Americana, o time estará automaticamente classificado para a Libertadores de 2011. E é nisso que Felipão aposta.

A importância da Copa Sul-Americana para o clube é tamanha que Felipão afirmou que ainda não está nem pensando no clássico diante do Corinthians, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

"Não tenho nada para falar do clássico. Tenho de falar da Sul-Americana. É no jogo desta quarta-feira que meus jogadores serão mais cobrados, não só por mim, mas por todos. Se fizermos um bom trabalho, passamos à outra fase de uma competição que faltariam seis jogos para atingir um objetivo. Até lá, é zero a chance de pensar no Corinthians", afirmou o treinador.