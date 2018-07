Felipão convoca zagueiro Rodrigo Moledo para lugar de Henrique

O zagueiro vai substituir Henrique, do Palmeiras, que foi desconvocado devido ao jogo de seu clube na Copa Libertadores, na quinta-feira.

"Em função da boa relação que a CBF mantém com os técnicos dos clubes brasileiros e da importância deste jogo para o Palmeiras, liberamos o Henrique e aproveitamos para dar oportunidade a outro zagueiro, o Rodrigo Moledo", disse Felipão, segundo o site da Confedaração Brasileira de Futebol.

A seleção enfrentará o Chile no estádio do Mineirão apenas com jogadores que atuam no país.