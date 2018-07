Felipão corta Lucas do PSG e convoca o são-paulino Osvaldo

SÃO PAULO - Mesmo sem ter constatado lesão grave, o atacante Lucas foi cortado dos amistosos da seleção brasileira contra Itália e Rússia, nos dias 21 e 25 de março. Em seu lugar, o técnico Luiz Felipe Scolari convocou nesta quarta-feira o atacante Osvaldo, do São Paulo, ex-time de Lucas.

Lucas foi vetado após um contato do médico José Luís Runco, da seleção, com o departamento médico do Paris Saint-Germain. O clube do brasileiro informou que o atacante ainda "se encontra em processo de recuperação de lesão", segundo nota oficial da CBF.

O atacante se machucou ao levar um forte carrinho durante partida contra o Nancy, em rodada do Campeonato Francês, no último sábado. Ele precisou deixar o gramado mais cedo e chegou a usar muletas nos dias seguintes ao jogo. Exames, porém, não constataram nenhum tipo de lesão nos ligamentos ou qualquer fratura no tornozelo esquerdo.

Por causa dos resultados negativos destes exames, Lucas era esperado para defender a seleção nos próximos amistosos. No entanto, o departamento médico da CBF decidiu preservar o atleta. A entidade não informou se o veto foi feito a pedido do PSG.

Sem Lucas, Felipão decidiu relacionar Osvaldo, convocado pela primeira vez. O jogador vem se destacando neste ano no ataque do São Paulo. Em boa fase, participou de 46% dos gols do time em 2013, balançando as redes ou dando assistências.

O atacante de 25 anos foi revelado pelo Fortaleza e já teve passagens pelo futebol árabe e português. Em 2011, se destacou com a camisa do Ceará e, no ano seguinte, foi contratado pelo São Paulo.