Felipão critica deslumbre no Grêmio: 'Cada dia tem um melhor do mundo'

"Perdemos as oportunidades, não aproveitamos as chances. O Grêmio tem feito isso. Em determinados momentos, concedemos espaço ao adversário, que então cresce. Estava 1 a 0, a gente teve a bola do jogo com o Giuliano. Depois fomos perdendo mais chances porque queríamos fazer o gol mais bonito, ou acreditamos sobre as coisas que a imprensa fala sobre os jogadores. Cada dia tem um jogador melhor do mundo, mas não é assim", disse.

Felipão chegou a dizer que "tem gente achando que é o Pelé" no Grêmio. A revolta do treinador não teve um alvo certo, mas o fato é que ele se irritou com as oportunidades desperdiçadas por nomes como Giuliano, Matías Rodríguez e Yuri Mamute.

Agora, o Grêmio mira as quartas de final, na qual encarará o Novo Hamburgo quinta-feira, em casa. E Felipão ainda não sabe se poderá contar com o retorno de Cristian Rodríguez para a partida. "Não garanto. Ele começou a treinar há dois, três dias um pouco mais forte. Agora são dois dias a mais de trabalho para que a gente possa avaliar se ele tem condições de pelo menos fazer parte do grupo."