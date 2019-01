Felipão critica Federação por calendário e pede paciência com o time

O técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, criticou neste domingo o calendário de jogos do Campeonato Paulista. Na opinião dele, a Federação Paulista de Futebol (FPF) errou ao colocar a equipe alviverde com muitas partidas fora de casa neste início de competição, como foi o caso deste domingo. O time entrou em campo em Campinas e empatou em 1 a 1 com o Red Bull.

"São quatro jogos em dez dias, três fora. Tem algum time grande que sai três vezes nos primeiros quatro jogos? Perguntem à Federação", disse Felipão aos jornalistas depois do jogo no estádio Moisés Lucarelli. O técnico precisou interromper a entrevista coletiva depois de apenas quatro minutos, pois sentiu uma forte cólica intestinal e deixou a sala.

Nas primeiras rodadas o Palmeiras vai enfrentar fora de casa além do Red Bull, o São Caetano e o Oeste, em Barueri. Porém, na próxima quarta a equipe recebe em casa o Botafogo, no Allianz Parque, com a promessa do técnico de rodar bastante o time ter até sete jogadores diferentes em comparação à formação usada na estreia, em Campinas.

Felipão afirmou que neste início de temporada será normal o Palmeiras não ter um grande desempenho físico. "Só depois de uns 35 ou 40 dias e de mais uns quatro jogos no mínimo eles vão ter condições", disse o treinador. "A atuação foi dentro do esperado, sem problema algum. A gente sabia que ia ser assim mais ou menos. Não tem muito a cobrar", explicou.

A equipe se reapresenta na Academia de Futebol na tarde desta segunda-feira. Quem foi titular em Campinas, vai fazer trabalhos regenerativos. Apenas os reservas irão a campo para participar do trabalho.