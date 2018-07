Felipão cutuca a diretoria por fracasso em contratações Em sua primeira entrevista no ano, neste sábado, logo após a vitória no amistoso internacional contra o Ajax por 1 a 0, o técnico Luiz Felipe Scolari voltou a cutucar a diretoria do Palmeiras pelo fracasso nas negociações e brincou: "Comi muito camarão nas férias. A minha parte de camarões já foi", disse Felipão, claramente chateado.