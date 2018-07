Felipão dá palestra a time brasileiro antes de treino no Maracanã

RIO - Luiz Felipe Scolari está comandando neste momento, no Maracanã, o último treino da seleção brasileira para a grande final da Copa das Confederações diante da Espanha, às 19 horas deste domingo, justamente no maior palco do futebol brasileiro. Sabedor da importância deste título para o Brasil, o treinador resolveu reunir os jogadores no centro do campo antes da atividade para dar uma breve palestra aos seus comandados.

Essa é a primeira vez, desde que reassumiu o time nacional para a sua segunda passagem como técnico da seleção, que Felipão promoveu uma conversa com os jogadores no gramado antes de um treinamento. Esse papo com os atletas ocorreu pouco depois dele conceder entrevista coletiva no Maracanã, onde falou sobre a importância que a torcida vem tendo para o Brasil nesta campanha rumo à final da Copa das Confederações.

"Quem faz melhorar o clima é a torcida, que tem sido fantástica desde que estivemos no Rio para o jogo contra a Inglaterra, e depois em Porto Alegre (onde o Brasil fez amistoso com a França). Lá começaram as manifestações de alegria pela seleção e continuaram em todos os outros jogos. Culminando em BH, que tínhamos algum receio (de críticas maiores da torcida), mas foi totalmente fora de imaginação, espetacular", ressaltou.