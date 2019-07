Felipão defende Deyverson e promete manter atacante no Palmeiras

O técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, prometeu na madrugada nesta quinta-feira manter o atacante Deyverson como titular do time nos próximos jogos. Após a eliminação na Copa do Brasil diante do Inter, no Beira-Rio, o treinador afirmou que confia no atleta e descarta apostar em algum substituto para os compromissos seguintes pela temporada.

Deyverson não teve boa apresentação em Porto Alegre e chegou a dar lugar para Carlos Eduardo na etapa final. Questionado sobre a mudança na entrevista coletiva, o técnico disse que a torcida apoia a sua decisão de apostar no jogador como titular do ataque. "Quem diz que ele é contestado? Eu não vejo a torcida do Palmeiras falar isso. Se vocês (jornalistas), que são os influenciadores, acham isso, tudo bem, vão em frente", disse.

Com Borja em baixa, Deyverson tem sido mantido como titular do time. A eliminação na Copa do Brasil e a atuação ruim de alguns jogadores pressionam o Palmeiras para reagir na próxima semana, quando terá compromisso pela Copa Libertadores diante do Godoy Cruz, na Argentina, pelas oitavas de final. No entanto, Felipão descarta fazer substituições no setor ofensivo do time.

"Quem escala sou eu, quem tem que achar sou eu. Enquanto ele (Deyverson) tiver a minha confiança, vai jogar", disse o treinador. O Palmeiras volta aos treinos na tarde desta quinta-feira, no CT do Grêmio, e logo depois embarca para Fortaleza, onde no sábado enfrenta o Ceará pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.