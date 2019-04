Felipão defende Dudu e prevê evolução do jogador nos próximos meses

O técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, defendeu na madrugada desta quinta-feira o atacante Dudu. Alvo de críticas por parte da torcida após a eliminação no Campeonato Paulista, o jogador ganhou elogios do treinos depois de ter marcado gol e sido decisivo na vitória desta quarta-feira sobre o Junior Barranquilla, por 3 a 0, no Allianz Parque, pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Felipão disse na entrevista coletiva que Dudu vai evoluir e rende mais nos próximos meses. "Sempre no segundo semestre ele cresce ainda mais. Os dados estatísticos mostram isso. Então, ainda tem a evoluir. Pela entrega dele nos treinos, nos jogos, é um jogador em que a gente confia", afirmou. O atacante marcou o segundo gol do time. Os outros foram anotados por Deyverson e Hyoran.

Dudu virou alvo da torcida pois no último domingo não cobrou pênalti contra o São Paulo. O Palmeiras acabou eliminado na semifinal do Campeonato Paulista após derrota por 5 a 4. O atacante ficou fora da lista de cobradores e recebeu críticas nas redes sociais. Quem acabou escolhido para cobrar foi o meia Zé Rafael, que perdeu o pênalti decisivo e virou titular para recuperar o moral.

"Preciso resgatar o jogador. Tenho muitos jogos pela frente. Também pela característica do adversário, foi importante ele ter começado", avaliou Felipão. O próximo compromisso do time será em 25 de abril, contra o Melgar, no Peru, pela Copa Libertadores.