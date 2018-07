Felipão deixa Bunyodkor e definirá futuro só após Copa

Antes disso, Felipão comentará a Copa por uma emissora de televisão da África do Sul. "Estarei com o tempo necessário para definir uma situação de estudo do meu filho na Europa. Definindo um país ou um lugar onde ele possa começar seus estudos na universidade", explicou.

O filho de Felipão, Fabrício, tenta entrar numa universidade em Portugal. Se ele conseguir, o treinador deve continuar na Europa. Do contrário, ele analisará propostas para definir em que clube trabalhará após a Copa do Mundo.

"Acho que no final de julho em diante eu posso pensar em alguma coisa na medida em que evoluírem os contatos com A, B ou C. Mas no momento é Portugal, família, Fabrício e África para comentar alguns jogos no Mundial", concluiu.