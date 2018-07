Felipão deixa decisão sobre estádio para a diretoria Com a vaga nas semifinais do Campeonato Paulista já garantida, o Palmeiras pensa agora no clássico contra o Corinthians, que dará uma vaga na decisão do torneio. Na vitória sobre o Mirassol, no último domingo, a equipe mandou sua partida no Pacaembu, tido como casa do rival do próximo final de semana, o que pode fazer com que o confronto aconteça em outro estádio.