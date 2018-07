Felipão descarta zagueiro Thiago Heleno para o clássico contra o São Paulo

SÃO PAULO - No clássico de domingo, contra o São Paulo, o técnico Luiz Felipe Scolari esperava poder repetir pela primeira vez no Brasileirão a escalação do Palmeiras em dois jogos seguidos. Mas ele revelou nesta sexta-feira que não poderá contar com o zagueiro Thiago Heleno, que sente dores nos pés. Assim, será obrigado a mexer no time: Henrique deve formar zaga com Leandro Amaro.

"O Thiago Heleno não deve jogar. Tínhamos que optar. Se ele treinasse hoje (sexta-feira), teria alguma chance de ir para o jogo. Mas temos que ter cuidado. Não adianta expor o atleta no final do ano e depois ficar três meses sem ele", afirmou Felipão, durante a entrevista coletiva, lembrando que o zagueiro não conseguiu treinar normalmente durante toda a semana.

Felipão ainda aproveitou a entrevista para fazer um certo mistério sobre a escalação palmeirense. Quando perguntado se iria ter uma conversa especial com Valdivia, que está com dois cartões amarelos e pode ficar suspenso para o clássico com o Corinthians no domingo seguinte, ele disse que pode até mesmo tirar o meia chileno do jogo contra o São Paulo.

"Quem falou que ele vai para o jogo? Eu não sei se ele vai para o jogo. Agora, vocês vão conhecer um pouco as coisas que eu faço", afirmou Felipão, garantindo, porém, que Valdivia está bem fisicamente e que todo mistério faz parte da sua estratégia. "Graças a Deus, ele está melhorando, não tem problema algum, mas é bom ter um pouco de segredo", completou.

Apesar do discurso misterioso de Felipão, o time do Palmeiras já está praticamente definido para enfrentar o São Paulo, domingo, no Pacaembu, pela penúltima rodada do Brasileirão. A escalação palmeirense deve ter Deola; Cicinho, Henrique, Leandro Amaro e Gerley; Márcio Araújo, Marcos Assunção, Patrik e Valdivia; Luan e Ricardo Bueno.