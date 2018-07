Felipão despista sobre escalação do Grêmio em treino com 14 titulares Como de costume, o técnico Luiz Felipe Scolari não quer dar pistas para o Gre-Nal de domingo, pela primeira partida da decisão do Campeonato Gaúcho. Se nesta quarta-feira não fechou os portões da atividade gremista, realizou um trabalho com 14 jogadores entre os titulares. Tudo para aumentar o mistério para o duelo na Arena e confundir os rivais do Inter.