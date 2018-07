Felipão destaca evolução gremista após vitória conta o Botafogo

O técnico Luiz Felipe Scolari elogiou a atuação do Grêmio no Maracanã, no último domingo, e destacou a superioridade do time na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo na partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, avaliou que a equipe está melhorando jogo a jogo.

"Jogamos uma partida muito boa e igualamos o que tínhamos feito contra o Fluminense. Isso vem seno uma tônica da equipe. Melhoramos a cada dia. Temos algumas deficiências, mas que são normais", afirmou Felipão.

O treinador gremista também ficou satisfeito pelas oportunidades aproveitadas pelo time, que definiu a vitória com os gols marcados por Barcos na etapa final. "Aproveitamos as chances principalmente no segundo tempo e assim o resultado mostrou o que foi o jogo", disse.

Com a vitória, o Grêmio chegou aos 43 pontos e ocupa o quinto lugar no Brasileirão. O time volta a entrar em campo no próximo sábado, às 16h20, quando vai receber o São Paulo, em Porto Alegre, pela 26ª rodada.