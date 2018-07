Felipão destaca experiência de adversários do Brasil em Copas

COSTA DO SAUIPE - O técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, destacou a experiência de Croácia, México e Camarões em Copas do Mundo e elogiou os adversários do país na primeira fase do Mundial de 2014. "A Croácia é a sexta Copa que vai, uma seleção de muito boa qualidade; Camarões é a quinta vez, tem algumas proezas em Copa; e México é um adversário muito difícil. Não tem grupo fácil", disse Felipão após o sorteio dos grupos, realizado nesta sexta-feira, na Costa do Sauípe (BA).

O Brasil vai enfrentar a Croácia na abertura da Copa do Mundo, em São Paulo, no dia 12 de junho, e em seguida jogará contra o México em Fortaleza, em 17 de junho, e com Camarões no dia 23 de junho, em Brasília. O treinador brasileiro acredita que será bom estrear contra uma equipe europeia, porque ela precisará de mais tempo para se adaptar às condições do país.

"É sempre melhor estrear contra uma seleção europeia porque eles têm o tempo de adaptação no Brasil, tem uma série de coisas que eles precisam implementar", afirmou. "Esse é um primeiro jogo equilibrado, mas nós moramos aqui, trabalhamos aqui, conhecemos como ninguém o nosso país." Se avançar em primeiro lugar da chave, o Brasil enfrentará nas oitavas de final o segundo colocado do Grupo B, formado pela atual campeã mundial, Espanha, e a atual vice-campeã, a Holanda, ao lado de Chile e Austrália. Mas Felipão disse que o Brasil vai pensar antes na primeira fase. "Tem que jogar bem, tem que passar", declarou.