Felipão destaca importância da pontuação acumulada até a parada da Copa América

Dentro do planejamento traçado pela comissão técnica do Palmeiras, as nove primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro serão cruciais para o clube na busca por mais um título nacional. Por isso, a ordem é somar o maior número de pontos possíveis neste início de competição.

Após nove rodadas, o Brasileirão terá uma interrupção de quase um mês para a disputa da Copa América, entre os dias 14 de junho e 7 de julho, no Brasil. Depois de quatro jogos, o Palmeiras lidera a classificação, ao lado do Santos e do São Paulo, com 10 pontos.

Na visão do técnico Luiz Felipe Scolari, os clubes que ficarem atrás na pontuação neste início terão dificuldades para alcançar os concorrentes que estão entre os primeiros colocados na tabela de classificação.

"Para o Palmeiras é importante pontuar. Se pegar os anos 2016 e 2017, os primeiros nove e dez jogos foi onde o Palmeiras não conseguiu o campeonato. Depois tem que correr atrás. E quando se corre atrás, muitas vezes a gente se perde. Se tivermos com uma pontuação adequada, podemos administrar um ou algum jogo", analisou o treinador depois da vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, no último domingo, no Mineirão.

Para o lateral Marcos Rocha, as rodadas até o início da Copa América, que ocorrerá em solo brasileiro, serão de suma importância para as pretensões do clube na competição. "Temos de fazer o maior pontuação possível até a parada da Copa América", disse.