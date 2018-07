Felipão destaca importância de último teste para lista definitiva

O técnico Luiz Felipe Scolari falou diversas vezes, durante entrevista coletiva nesta terça-feira, sobre a importância do amistoso da seleção contra o Chile, quarta, para a definição da lista de convocados da seleção brasileira para a Copa das Confederações. O treinador disse que ainda tem vagas em aberto no grupo, mas não quis adiantar em quais setores.

"A minha maior dificuldade nesse momento são duas ou três posições, onde tenho três para duas vagas. Aí, talvez tenha que fazer uma escolha", revelou o treinador, que pode surpreender nas escolhas: "Vou fazer o que tem que fazer, não estou aqui para agradar todo mundo".

Um dos que terão a chance de convencer Felipão de que merece vencer a disputa direta é Ronaldinho Gaúcho. O meia, pelo que indicou o treinador, briga por um lugar no time com Kaká, mas tem vantagem porque vem jogando regularmente e em alto nível no Atlético-MG, enquanto o ex-são-paulino é banco do Real Madrid.

O treinador mostrou que confia em Ronaldinho. "Ele é tão importante para mim que ele já foi novamente colocado como capitão da equipe. Espero do capitão que tenha postura, liderança. E é isso que espero do Ronaldinho: que jogue o futebol que sabe jogar, que é muito bom, e que tenha comando."

Questionado sobre a possibilidade de ser convencido por jogadores a partir de um ou dois jogos, como aconteceu com Anderson Polga e Kleberson em 2002, Felipão disse ser possível e citou pontualmente o meia Jadson.

"Pode ser que em dois jogos eu ache que tenha que convocar não A, que foi muitas vezes convocado, mas B. O Jadson foi muito bem contra a Bolívia. O posicionamento tático dele é muito importante para a nossa equipe. Dá uma condição de melhora na equipe que eu quero. Se ele repetir amanhã (quarta), é possível que o Jadson seja convocado e quem tenha jogado 20, 30 jogos não seja", avisou o treinador.