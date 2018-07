Felipão deve decidir entre Biteco e Riveros para enfrentar Cruzeiro

Depois de vencer o Criciúma no sábado, o elenco do Grêmio descansou no domingo e iniciou nesta segunda-feira uma semana importante para as pretensões da equipe no Campeonato Brasileiro. Afinal, os gaúchos vão enfrentar o Cruzeiro, na Arena, precisando vencer para deixar o Inter para trás e encostar no São Paulo na luta pelo vice-campeonato.

Para este jogo, o técnico Luiz Felipe Scolari tem um desfalque importante: o volante Fellipe Bastos, que vai cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. O treinador tem duas opções para a vaga: Matheus Biteco, que nem viajou a Criciúma por conta de dores musculares, e Riveros, que está com a seleção paraguaia.

Nesta segunda-feira, Biteco correu ao redor do gramado do Olímpico ao lado de Giuliano, Fernandinho e Fellipe Bastos, enquanto os reservas participavam de um treino coletivo contra o time sub-17 do Grêmio. Giuliano segue recuperando a forma física e ainda não deve voltar contra o Cruzeiro.

Riveros deve ficar como opção de Felipão porque o Grêmio espera contar com ele a tempo para o jogo. A seleção paraguaia joga na terça à noite em Lima (Peru), contra os donos da casa, e o volante teria quase dois dias inteiros para se recuperar.