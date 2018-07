Felipão divulga cronograma e seleção terá apenas uma folga até a Copa

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari divulgou nesta quarta-feira a programação da seleção brasileira até o dia 9 de junho, a três dias da estreia na Copa do Mundo, contra a Croácia, na Arena Corinthians. De acordo com o cronograma, o Brasil dará início aos treinamentos com bola no dia 28 de maio e terá apenas e um dia de folga.

A apresentação, por sua vez, ocorrerá no dia 26, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Depois, todos os 23 convocados para a Copa seguirão para Teresópolis, na região serrana. Os dois primeiros dias na Granja Comary serão dedicados a exames médicos.

Os treinamentos acontecerão em dois períodos entre os dias 28 de maio a 1.º de junho. A viagem a Goiânia está marcada para o dia 1.º, às 20h30. Na cidade, o time fará um treinamento na véspera da partida contra o Panamá, que será disputada no Estádio Serra Dourada no dia 3 de junho, às 16h. O retorno ao Rio ocorrerá após o confronto.

De volta à Granja Comary, o time de Luiz Felipe Scolari treinará no dia seguinte, à tarde. No dia 5, mais um trabalho com bola será comandado por Felipão. Depois, às 16h44, os jogadores embarcam para São Paulo, onde o Brasil enfrenta a Sérvia no dia 6, no Morumbi. A viagem de volta ao Rio também está marcada para depois da partida.

A primeira folga - e única do cronograma divulgado nesta quarta - do grupo brasileiro será no dia 7 de junho. Os jogadores voltarão ao gramado da Granja Comary no dia 8, às 15h30. No dia seguinte, o time voltará a treinar em dois períodos.

A viagem a São Paulo, para a estreia na Copa, deve ocorrer no dia 10 de junho. Um treino está marcado para o dia 11, mas o local não foi confirmado. O confronto com a seleção croata terá início às 17h. O segundo jogo será em Fortaleza, contra o México, no dia 17, às 16h. A viagem à capital cearense também ocorrerá dois dias antes, assim como na última partida da primeira fase, diante da seleção camaronesa, no dia 23, em Brasília. O jogo começará às 17h.

REUNIÃO

Após confirmar a programação, Felipão realizou mais uma reunião com o estafe da seleção brasileira. Desta vez, o encontro foi com os roupeiros Assis e Barreto e com o analista de desempenho, Thiago Larghi. "Estamos ajustando os últimos detalhes, e dessa vez a reunião foi com o pessoal da rouparia e com o Thiago, para que fique tudo acertado para o início da preparação", explicou o técnico.

Assis e Barreto têm longa história com a seleção. Eles começaram a trabalhar com a equipe há 20 anos, na Copa de 1994. Desde então, participaram da conquista de dois títulos, o do próprio Mundial dos Estados Unidos e a Copa do Japão e da Coreia do Sul, em 2002, na companhia de Felipão.

"Além de serem vencedores e experientes, os dois fazem o seu trabalho, que é muito importante, com o maior prazer e muita vontade. Estamos muito bem servidos na retaguarda", destacou Felipão, que tratou de tranquilizar a torcida quanto à preparação e organização da seleção.

"Nossos torcedores podem ficar tranquilos. Estamos organizando tudo da melhor forma e vamos estar preparados. Ganhar ou perder é uma questão do jogo. Mas nós estaremos prontos, muito organizados e podem ter certeza de que tudo está sendo feito da melhor maneira possível", disse o treinador.