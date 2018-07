Felipão diz contar com Cicinho e Rivaldo para 2ª rodada Depois de estrear no Brasileirão com muitos desfalques no time do Palmeiras, o técnico Luiz Felipe Scolari conta com os retornos de Cicinho e Rivaldo para o jogo contra o Cruzeiro, domingo, em Sete Lagoas. Os dois atletas ainda se recuperam de lesão.