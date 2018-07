Felipão diz não querer prejudicar clubes no Brasileirão com amistosos

RIO - O técnico Luiz Felipe Scolari anuncia nesta quinta-feira uma nova convocação da seleção brasileira, para dois amistosos em outubro, contra Coreia do Sul e Zâmbia. Na véspera de divulgar a lista, ele disse que seu objetivo é não prejudicar os participantes do Brasileirão, dando a entender que chamaria apenas um jogador por clube.

"O objetivo é não prejudicar os clubes no Brasileiro", adiantou Felipão, em declaração veiculada no site da CBF. Ele fez, no entanto, a ressalva de que poderá convocar mais de um jogador de algum clube do Brasil, mas, nesse caso, teria a anuência do técnico do time. "Se houver necessidade de convocar dois jogadores, converso antes com treinador, como faço sempre e é a rotina da comissão técnica."

Nos amistosos contra a Coreia do Sul, em 12 de outubro, em Seul, e a Zâmbia, três dias depois, em Pequim, Felipão pode apresentar algumas novidades na lista, já que será uma das últimas oportunidades de fazer testes na seleção - ele pretende praticamente definir até o final deste ano o grupo que deseja chamar para a disputa da Copa de 2014.

"Pode ser a oportunidade de ver jogadores que ainda poderão ser convocados para a Copa do Mundo", afirmou Felipão, que já sabe que terá o desfalque de dois titulares da seleção. O goleiro Julio Cesar e o zagueiro Thiago Silva, ambos contundidos, não poderão disputar os amistosos de outubro, o que abre espaço para o treinador realizar mais alguns testes no grupo que está formando para o Mundial do ano que vem no Brasil.