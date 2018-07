Felipão diz que Corinthians valorizou vitória gremista

O Grêmio derrotou o Corinthians por 2 a 1, domingo, em casa, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o técnico Luiz Felipe Scolari não economizou nos elogios ao adversário. Para ele, o time paulista foi o seu mais difícil rival até agora. Assim, valorizou ainda mais o resultado positivo da equipe gaúcha.

"Das equipes que joguei, é a melhor que enfrentei. Forte, bem organizada, com bom posicionamento e movimentação no espaço determinado. Foi uma vitória muito importante", disse Felipão, que também havia comandado o Grêmio nas derrotas para Internacional (2 a 0) e Cruzeiro (1 a 0) e na vitória sobre o Criciúma (2 a 0) nesse retorno ao time.

O triunfo diante do Corinthians levou o Grêmio aos 25 pontos, na sétima colocação no Campeonato Brasileiro. O time volta a entrar em campo pelo torneio nacional, novamente em casa, no próximo domingo, diante do Bahia. Antes, na próxima quinta-feira, a equipe gaúcha vai receber o Santos, também na Arena Grêmio, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.