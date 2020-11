Felipão diz que Cruzeiro está perto de anunciar reforços para o resto da Série B

Em sua luta para deixar as últimas colocações da Série B do Campeonato Brasileiro, e depois buscar uma vaga no grupo de acesso à elite nacional, o Cruzeiro terá reforços para a segunda metade da competição. O técnico Luiz Felipe Scolari revelou que o clube está perto, faltando apenas poucos detalhes, de anunciar contratações.

"Nós estamos conversando e praticamente acertados com A e B. Ainda há algumas coisas mínimas que faltam. Provavelmente, na nossa volta, daqui dois ou três dias, que demos de liberdade para o grupo, esses reforços ou um deles já estará aqui. Aí teremos uma equipe completa para até o final da Série B, com melhores possibilidades", afirmou Felipão.

A procura do Cruzeiro para atender os pedidos do técnica é por um meio-campista, que faça a transição da defesa para o ataque, e um atacante que jogue pelas pontas. O clube mineiro ainda pode quatro mudanças na lista de jogadores que atuam neste momento. O prazo final para contratações é 7 de dezembro.

Contratado há cerca de um mês, Felipão segue invicto, agora com três vitórias e dois empates na segunda passagem pelo Cruzeiro. Na segunda-feira, o time teve dificuldades contra o Guarani, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, empatou por 3 a 3. O treinador disse que, pelas circunstâncias da partida (o atacante William Pottker foi expulso no começo do segundo tempo), o ponto deve ser valorizado, mesmo que em casa.

"O que eu quero elogiar é que, com 10 jogadores, passamos a jogar bem, bem melhor até do que com 11. Tivemos a supremacia do jogo quando empatamos, tivemos hombridade e vontade para conseguir o empate, que a gente sabia que seria importante para nós. No final não veio a vitória que nós queríamos, mas este empate, nessas circunstâncias, foi bom"", ressaltou.

Com o empate, o Cruzeiro segue na 15.ª colocação, agora com 24 pontos, 10 a menos que o Juventude, o atual quarto colocado, que tem um jogo a menos. Com relação à zona de rebaixamento, são quatro a mais que o Náutico, que abre a degola na 17.ª posição.